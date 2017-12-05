يستضيف عشية اليوم إتحاد العاصمة إتحاد بسكرة، في ملعب بولوغين، في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ7 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”.

وسيكون الفريق العاصمي محروما من جماهيره بسبب عقوبة “الويكلو” وبرمجت الرابطة لقاء اليوم على الساعة 17:00.

في نفس السياق، يريد المدرب ميلود حمدي، مواصلة النتائج الإيجابية رغم الغيابات المؤثرة، لكنه سيعتمد على إرادة اللاعبين.

كما أن عودة بن غيث وبن موسى، من شأنها أن تمنح حلولا للمدرب الذي لا يريد التفريط في النقاط الثلاث.

وفي حالة فوز رفقاء زماموش في المباراة، فإنهم سيقفزون للمركز الرابع مع تبقي مباراة متأخرة ضد وفاق سطيف.