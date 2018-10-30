سوسطارة تواصل التألق وتعود بفوز ثمين من المدية

واصل فريق إتحاد العاصمة التألق في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، حيث حقق أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي الفوز بنتيجة 3-1 أمام فريق أولمبي المدية في إطار الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل اللاعب محمد أمين حامية الهدف الأول للزوار عند الدقيقة الـ15 من عمر المباراة، قبل أن يعدل فريق الأولمبي النتيجة في الدقيقة الـ63 عن طريق اللاعب بعوش الذي أكمل كرة مرتدة من الحارس محمد لمين زماموش الذي تصدى لركلة جزاء.

وأضاف اللاعب الكونغولي برينس إيبارا الهدف الثاني لفريق إتحاد العاصمة في الدقيقة الـ78 وحامية الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء معلنا عن الفوز الثامن لفريق إتحاد العاصمة هذا الموسم ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه شبيبة القبائل.