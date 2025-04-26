“سوسطارة” تواصل الغرق.. شبيبة القبائل تُطيح بـ”السياربي” و ترتقي لوصافة الترتيب

شهد الجزء الثاني من مباريات الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة، اليوم السبت، نتائج متباينة.

فبعد تعادل المتصدر، مولودية الجزائر أمام ضيفه مولودية البيض، وتجمد رصيده عند النقطة الـ45.

تمكن نادي شبيبة القبائل، من الفوز أمام شباب بلوزداد، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده للنقطة الـ43 في وصافة الترتيب، بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد. وبقارق نقطتين عن المتصدر، مولودية الجزائر.

كما واصل نادي إتحاد العاصمة، نتائج المتواضعة، وتلقى الخسارة الثانية على التوالي، عندما حل ضيفا أمام شبيبة الساورة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

و تراجع الإتحاد بهذه الخسارة، للمركز السادس برصيد 33 نقطة، مع تبقي مبارتين مؤجلتين أمام كل من أولمبي الشلف و مولودية الجزائر.

فيما بلغ نسور الجنوب، النقطة الـ31، في المركز الـثامن في الترتيب العام للرابطة المحترفة.