سوسطارة تُطيح بشباب بلوزداد وتضمن المُشاركة القارية رسميا

أطاح أمسية اليوم الأربعاء فريق اتحاد العاصمة بضيفه شباب بلوزداد في الداربي العاصمي الذي احتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين.

وانتهى اللقاء المؤجل من الجولة 27 للرابطة المُحترفة بفوز سوسطارة بهدفين دون رد من تسجيل، عبد الفتاح اسماعيل بلقاسمي، وأيمن محيوص في الدقيقتين 78 و90+2.

هذا بينما سقط وفاق سطيف بملعب 08 ماي 1945 بسطيف أمام الضيف أتلتيك بارادو بهدف يتيم دون رد سجله آدم رجم في الدقيقة 77.

وبهاته النتائج ضمن الاتحاد رسميا تواجده في منافسة قارية الموسم القادم في انتظار الجولة الأخيرة.