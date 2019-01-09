“سوسطارة” تُفند شائعات تهديدها من طرف “الفيفا”

فندت إدارة نادي إتحاد العاصمة، الشائعات التي تحدثت عن تلقي الفريق لتهديدات من طرف “الفيفا”، بسبب قضية اللاعب حمزاوي عكاشة.

وأكّد المكلف بالإعلام في النادي “أمين تيرمان” في حديث مع “النهار أونلاين”، أن الإدارة لم تتلقى أي مراسلة أو قرار أو تهديد من طرف “الفيفا” أو “الفاف”.

كما كشف محدثنا أن الإدارة تقوم بمعالجة الموضوع وإيجاد حل للقضية، موجها رسالة لأنصار “سوسطارة” مفادها عدم وجود أي مشكل يدعو للقلق.

يذكر أنه حتى في حال صدور أي حكم من طرف “الفيفا” أو “المحكمة الرياضية”، سيكون للإدارة مهلة شهر أو أكثر قبل معاقبته.