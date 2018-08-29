سوسطارة على بعد نقطة واحدة من التأهل إلى ربع النهائي !

سيكون فريق إتحاد العاصمة في مهمة صعبة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عندما يستقبل ظهيرة اليوم فريق غور ماهيا الكيني بملعب 5 جويلية لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

; سيكون فريق سوسطارة مطالبا بتحقيق نتيجة التعادل على الأقل من أجل التأهل إلى الدور المقبل، ويقتسم ممثلا الجزائر و كينيا المرتبة الأولى للمجموعة الرابعة بـ 8 نقاط لكل فريق، حيث سيخوضان “نهائيا” حاسما في إطار الجولة السادسة و الأخيرة من مرحلة المجموعات.