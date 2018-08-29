سوسطارة على بعد نقطة واحدة من التأهل إلى ربع النهائي !

الرياضة
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سوسطارة على بعد نقطة واحدة من التأهل إلى ربع النهائي !
بقلم يونس رزيق

سيكون فريق إتحاد العاصمة في مهمة صعبة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عندما يستقبل ظهيرة اليوم فريق غور ماهيا الكيني بملعب 5 جويلية لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

; سيكون فريق سوسطارة مطالبا بتحقيق نتيجة التعادل على الأقل من أجل التأهل إلى الدور المقبل، ويقتسم ممثلا الجزائر و كينيا المرتبة الأولى للمجموعة الرابعة بـ 8 نقاط لكل فريق، حيث سيخوضان “نهائيا” حاسما في إطار الجولة السادسة و الأخيرة من مرحلة المجموعات.


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