سوسطارة على بعد 90 دقيقة من التتويج ومباريات مثيرة في ذيل الترتيب

تشهد الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس مباريات حاسمة بين الأندية التي تتصارع من أجل تفادي السقوط إلى القسم الوطني الثاني.

وتتجه أنظار عشاق المستديرة إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين أمسية اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الـ22:30 مباراة الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، التي ستجمع فريق إتحاد العاصمة ومولودية وهران في قمة الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة، حيث سيعمل الفريق العاصمي على الفوز بهذه المباراة ليكون بطل الدوري الجزائري لموسم 2018-2019، مع العلم أن فريق إتحاد العاصمة يتصدر ترتيب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس برصيد49 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه شبيبة القبائل الذي سينتقل بدوره إلى ملعب 20 أوت بمواجهة نصر حسين داي لحساب نفس الجولة.

أما فريق بارادو فلن يكون امامه أي مجال للخطأ أمام مضيفه جمعية عين مليلة، وكله طموح في الإقتراب من إتحاد العاصمة على أمل سقوط هذا الأخير ببولوغين.

برنامج الثلاثاء 21 ماي 2019:

❊اتحاد الجزائر ……………………………… مولودية وهران

❊نصر حسين داي………………………………شبيبة القبائل

❊ أهلي برج بوعريريج…………………………… أولمبي المدية

❊جمعية عين مليلة ……………………………… نادي بارادو

❊اتحاد بلعباس……………………………… مولودية الجزائر

❊مولودية بجاية ……………………………… شباب بلوزداد

❊شبيبة الساورة ……………………………… وفاق سطيف

❊دفاع تاجنانت …………………………….. شباب قسنطينة