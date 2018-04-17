عاجل

سوسطارة على بعد 90 دقيقة من دور المجموعات

الرياضة
  • -
  • 0
سوسطارة على بعد 90 دقيقة من دور المجموعات
بقلم يونس رزيق

يعود فريق إتحاد العاصمة لخوض غمار المنافسة الإفريقية أمسية اليوم، عندما يستقبل فريق بلاتو يونايتد النيجيري، برسم الدور الـ16 مكرر من كاس الكونفيدرالية الإفريقية بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وكان رفقاء الحارس محمد لمين زماموش، قد تعرضوا لهزيمة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 بملعب بالمدينة النيجيرية لاغوس.

و سيبحث أشبال المدرب الفرانكو جزائري ميلود حمدي، عن قطع تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات، وإنقاذ الموسم الحالي الذي خرج منه فريق سوسطارة خالي الوفاض، بعد سلسلة من النتائج السلبية المسجلة خصوصا في مرحلة العودة من البطولة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital