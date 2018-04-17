سوسطارة على بعد 90 دقيقة من دور المجموعات

يعود فريق إتحاد العاصمة لخوض غمار المنافسة الإفريقية أمسية اليوم، عندما يستقبل فريق بلاتو يونايتد النيجيري، برسم الدور الـ16 مكرر من كاس الكونفيدرالية الإفريقية بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وكان رفقاء الحارس محمد لمين زماموش، قد تعرضوا لهزيمة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 بملعب بالمدينة النيجيرية لاغوس.

و سيبحث أشبال المدرب الفرانكو جزائري ميلود حمدي، عن قطع تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات، وإنقاذ الموسم الحالي الذي خرج منه فريق سوسطارة خالي الوفاض، بعد سلسلة من النتائج السلبية المسجلة خصوصا في مرحلة العودة من البطولة.