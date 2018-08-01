سوسطارة في سفرية شاقة بين الدوحة بغداد وكربلاء !

سيكون فريق إتحاد العاصمة على موعد مع سفرية شاقة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد المقبل تحسبا لمواجهة فريق القوة الجوية العراقية في إطار الدور الـ32 من منافسة البطولة العربية.

وسيكون فريق سوسطارة على موعد مع المباراة الثالثة على التوالي منذ إنتهاء تربص تونس، حيث كانت البداية مع الفوز المحقق في رواندا أمام فريق رايون سبور، ليتعثر بعدها أشبال المدرب الفرنسي فروجي أمام نفس الفريق في المباراة التي إحتضنها ملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

ويواجه رفقاء الحارس محمد لمين زماموش فريق القوة الجوية العراقية يوم الثامن من شهر أوت الجاري في إطار الدور الـ32 من منافسة البطولة العربية، وهي المباراة التي سيحتضنها الملعب الدولي لكربلاء.

وستكون التشكيلة العاصمية مرغمة على التنقل إلى الدوحة قبل أن تحطّ الرحال بالعاصمة العراقية بغداد، لتتنقل بعدها إلى مدينة كربلاء عن طريق الحافلة.