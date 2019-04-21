سوسطارة في مهمة صعبة بسطيف ومباريات شيقة لتفادي السقوط

سيكون رائد ترتيب بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم, اتحاد الجزائر, على موعد مع تنقل صعب يقوده الى عاصمة الهضاب العليا سطيف

حيث سيواجه فريق إتحاد العاصمة نظيره الوفاق المحلي, فيما تبدو مهمة الملاحق شبيبة القبائل يسيرة نسبيا عند استقباله لضيفه مولودية وهران, في اطار الجولة ال26 المقررة مقابلاتها ليوم الاحد.

وسيحرص اتحاد الجزائر, الذي اهتزت دعائمه عقب هزائمه الثلاث المتتالية في مقابلات “الداربي”, على التدارك و العودة الى مسار الانتصارات من بوابة وفاق سطيف (المركز الخامس ب37 نقطة), الذي لم يتجرع هو الآخر خيبة الخسارة داخل الديار في مقابلة الدور نصف النهائي (ذهاب) من كأس الجزائر على يد شبيبة بجاية.

وعليه, سيكون اصحاب الزي “الاحمر و الاسود” مجبرين على تجنب تلقي هزيمة اخرى من شأنها أن تقلص من الفارق الذي يفصلهم عن الملاحقين, باعتبار ان اي تعثر محتمل لأبناء سوسطارة سيصب مباشرة في فائدة شبيبة القبائل (المركز الثاني ب40 نقطة), خاصة و أن تشكيلة “الكناري” ستخوض مقابلة هذه الجولة في ثوب الفريق المرشح للفوز باعتبار انها ستستضيف بميدانها مولودية وهران (المركز ال11 ب28 نقطة), التي تصارع من أجل البقاء.

وسيكون فريق شبيبة القبائل المنهزم مرتين على التوالي خارج القواعد على يد كل من اولمبي المدية (1-0) و دفاع تاجنانت (2-1), ممنوعا من الخطأ في هذه الجولة من أجل البقاء في موقع يمكنه من مراقبة السباق في مراحله الاخيرة عن قرب وبالتالي الابقاء على حظوظه في التنافس على اللقب.

و بنية التدارك عقب هزيمته الاخيرة امام شباب برج بوعريريج (1-0) و اكثر منها الاقصاء من الدور ربع النهائي لكأس الجمهورية, يستقبل نادي بارادو (المركزالثالث ب39 نقطة), ضيفه شبيبة الساورة (المركز السابع ب34 نقطة) الذي سيحرص هو الآخر على العودة من سفرية الجزائر بنتيجة ايجابية.

كما ستكون الفرصة سانحة امام فريق مولودية الجزائر (المركز الرابع ب38 نقطة) للصعود الى منصة التتويج في حالة فوزه امام جمهوره على أهلي برج بوعريريج (المركز التاسع ب32 نقطة) و هي الخطوة المرهونة طبعا بتعثر كل من شبيبة القبائل أو نادي بارادو, علما ان كل مساعي المولودية حاليا تصب في انهاء الموسم في مركز متقدم يتيح لها فرصة المشاركة في منافسة قارية.

وعلى مستوى اسفل الترتيب, يتضمن برنامج هذه الجولة مواجهتين واعدتين بين الفرق المهددة بالسقوط, ويتعلق الامر بالمقابلة التي ستجمع بين جمعية عين مليلة (المركز ال12 ب27 نقطة) و مولودية بجاية (المركز ال14 ب26 نقطة) و تلك التي ستجمع بين اتحاد بلعباس (المركز ال16 ب20 نقطة) و دفاع تاجنانت (المركزالعاشر ب29 نقطة).

فحتى و ان بدت الفرق المستقبلة مرشحة اكثر للفوز مستفيدة في ذلك من عاملي الملعب و الجمهور, الا ان كرة القدم اكدت دوما انها لا تخضع لأي منطق وبالتالي فإن حظوظ الضيوف تبقى قائمة من أجل تحقيق نتائج ايجابية خاصة و ان الرهان المتمثل في البقاء يطلب بذل كل الجهود الممكنة الى غاية آخر جولة.

من جهته, سيكون شباب بلوزداد (المركز ال12 ب27 نقطة) -الذي لم يخرج بعد الى بر الامان رغم سلسلة نتائجه الايجابية في مرحلة الاياب-, امام اختبار صعب يتحدى فيه الجار نصر حسين داي (المركز السادس ب35 نقطة), في داربي عاصمي مفتوح على جميع الاحتمالات.

واخيرا, سوف لن يكون امام اولمبي المدية (المركز ال15 ب25 نقطة) خيارات كثيرة بديلة سوى الفوز على ضيفه شباب قسنطينة (المركز الثامن ب33 نقطة), من أجل النجاح في تحقيق مسعى البقاء الذي يبقى الصراع عليه على اشده لغاية الجولة الاخيرة من البطولة.

الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس

نادي بارادو – شبيبة الساورة 16:00

شبيبة القبائل – مولودية وهران 16:00

أولمبي المدية – شباب قسنطينة 16:00

أمل عين مليلة – مولودية بجاية 16:00

مولودية الجزائر – أهلي برج بوعريريج 16:00

إتحاد بلعباس – دفاع تاجنانت 16:00

وفاق سطيف – إتحاد العاصمة 16:00

شباب بلوزداد – نصر حسين داي 16:00