سوسطارة قد تخسر زماموش..مزيان أو درفلو في الساعات القادمة !

تلقت إدارة إتحاد العاصمة عرضا مغريا بمليون ونصف مليون أورو من أجل التعاقد مع أحد لاعبيه خلال الساعات الاخيرة من الميركاتو الشتوي الحالي.

ونشط المكلف بالإعلام في فريق إتحاد العاصمة “أمين تيرمان” ندوة صحفية صبيحة اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين قال فيها:

“قبل يومين فقط تلقت إدارة إتحاد العاصمة عرضا بـ مليون ونصف أورو من أجل أحد اللاعبين الذي أرفض ذكر إسمه حتى لا نأثر على تركيزه مع الفريق”.

وأضاف:”في البداية رئيس الفريق رفض عرضا بمليون أورو من أجل هذا اللاعب، ولا أدري ما سيحدث مستقبل بما أن الميركاتو لم ينتهِ بعد في الخارج”.

“إتحاد العاصمة ليس فريق صغير، بميزانية صغيرة يفكر سوى في مصاريفه، لأنه فريق لديه إمكانية تقديم عروض كبيرة ويرفض عروض مغرية من أجل مصلحة الفريق”.

وحسب تصريحات المكلف بالإعلام في فريق إتحاد العاصمة، فإن حديثه يشير إلى إمكانية خسارة الحارس زماموش، أو المهاجم درفلو، أو عبد الرحمان مزيان في الساعات القليلة القادمة.

واكد “تيرمان” أن إتحاد العاصمة كان قد عرض مبلغ مليون أورو على أحد اللاعبين العرب من أجل التعاقد معه في الميركاتو قائلا:

“إتحاد العاصمة كان بصدد التعاقد مع لاعب عربي بمليون أورو ..لكننا لم نتحدث عن هذه القضية “.