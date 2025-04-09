“سوسطارة” لتأكيد هيمنتها القارية و”السياسي” لدخول التاريخ

سيكون ملعب 5 جويلية 62، سهرة اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 20:00، على موعد مع احتضان قمة “جزائرية-إفريقية”، تجمع بين اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، في صراع من أجل مقعد ضمن نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت أبناء “سوسطارة” بنُظرائهم من “الجسور المعلقة” بملعب الشهيد “حملاوي”. قد انتهت على وقع التعادل الايجابي، بهدف لمثله. ما يجعل مباراة اليوم، مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويسعى اتحاد العاصمة، الذي سيكون مدعّما بأنصاره. لضمان تواجده في المربع الذهبي لكأس الـ”كاف” للمرة الثالثة على التوالي، وتأكيد تألقه القاري في السنوات الأخيرة.

بينما يبحث شباب قسنطينة، عن مباغتة بطل نسخة 2023. وتحقيق تأهل تاريخي إلى نصف نهائي المنافسة القارية، سيكون الأول من نوعه بالنسبة للفريق.

والأكيد، الأن الاتحاد والشباب يعرفان بعضهما البعض حق المعرفة. وهو ما يعد بالإثارة والندية في مواجهة سهرة اليوم الأربعاء، حيث سيبحث كل طرف عن استغلال نقاط ضعف الآخر، لحسم التأهل.

يكفي اتحاد العاصمة التعادل السلبي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل. فيما سيحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح في حال انتهى اللقاء بهدف لمثله. وأي تعادل بأكثر من هدف. سيمنح “السياسي” بطاقة نصف النهائي.

ومن الناحية الفنية فإن الاتحاد، سيفتقد لخدمات المتألق بوخنشوش، بداعي العقوبة. بعد تعرضه للطرد في موقعة “حملاوي”. بينما سيغيب عن “السياسي” كل من فتح الله طاهر وميلود ربيعي. بداعي الإصابة.

للإشارة فإن الفائز في حوار اليوم الأربعاء. سيلاقي في نصف النهائي، المتأهل من مباراة أسيك ميموزا الايفواري ونهضة بركان المغربي. ويبقى الأخير الأقرب لمواجهة ممثل الجزائر في الدور القادم. بعدما فاز في كوت ديفوار، ذهابا بهدف من دون رد.