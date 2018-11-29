سوسطارة لتعزيز الصدارة والوفاق يرفض الخسارة

يحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين أمسية اليوم مباراة نارية تجمع إتحاد العاصمة بضيفه وفاق سطيف في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ11 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وسيكون فريق إتحاد العاصمة أمام فرصة حقيقية من أجل توسيع الفارق عن ملاحقه شبيبة القبائل في 10 نقاط في حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام وفاق سطيف الذي يحتل المرتبة الخامسة برصيد 21 نقطة.

وسيكون فريق سوسطارة منقوصامن خدمات العديد من اللاعبين على غرار الحارس محمد لمين زماموش وأمير سعيود بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب ثنائي محور الدفاع فاروق شافعي ومحمد بن يحيى لأسباب إنضباطية.

وستكون مواجهة اليوم الأولى من نوعها بالنسبة للمدرب الجديد لفريق الوفاق السطايفي نور الدين زكري الذي تسلم زمام العارضة الفنية خلفا للمدرب المغربي رشيد الطاوسي الأسبوع الماضي.