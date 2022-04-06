سوسطارة مُطالبة بتعويض لافان بـ3 أشهر زائد مستحقاته العالقة

فاز المدرب الفرنسي، دينيس لافان، بقضيته على مستوى الفيفا ضد فريق اتحاد العاصمة بعد إقالته من طرف المدير الرياضي حسين آشيو نهاية ديسمبر الماضي.

إدارة اتحاد العاصمة فندت في إتصال بـ “النهار أونلاين” أنها مطالبة بتعويض لافان بإجمالي العقد الذي كان يربطه بسوسطارة والذي يصل إلى سنة كاملة.

حيث أكدت مصادرنا أن لافان سيتحصل على ثلاثة أشهر فقط كتعويض بعد الإقالة من طرف واحد مثلما ينص عليه العقد الذي يربطه بفريق سوسطارة مع العلم أن لافان كان يتقاضى 18 ألف أورو شهريا ما يقارب 360 مليون (280 مليون شهريا صافي).

كما كشف مسؤول من مجمع سيربور أن لافان لم يسبق له وأن تحصل على أي راتب منذ إشرافه على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة بسبب مشاكل إدارية حيث لم يكن يحوز على عقد عمل في العاصمة.

لذلك طالبت الفيفا من فريق سوسطارة بدفع المستحقات المالية العالقة (5 أشهر) بالإضافة إلى ثلاثة أشهر كتعويض عن الإقالة من طرف واحد.

حيث سيستفيد لافان من 2 ملايير و 500 مليون سنتيم، وأمهل الإتحاد الدولي لكرة القدم النادي العاصمي فترة 45 يوم من أجل تسديد مستحقات المدرب الفرنسي العالقة.