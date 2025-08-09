“سوسطارة” و”بلوزداد” يتعرفان على منافسيهما المحتملان

تعرّف ممثلا الجزائر، في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة عن منافسيهما المحتملان في الدور التمهيدي الثاني.

وأعفي الشباب المشارك في كأس “الكاف”. بصفته ثالث ترتيب الدوري الجزائري. والاتحاد، بصفته حاملا لكأس الجزائر، من الدور التمهيدي الأول للمنافسة القارية.

وأجريت اليوم السبت، بتنزانيا، مراسم سحب قرعة الأدوار التمهيدية، لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية لموسم 2025-2026.

وينتظر شباب بلوزداد الفائز من مواجهة حافيا كوناكري الغيني، وبهانتال السيراليوني. في الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بينما يلاقي اتحاد العاصمة. الفائز من لقاء جينيراسيون فوت السنغالي وآمادو ديالو من ساحل العاج.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025. على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر ذاته.