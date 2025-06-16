“سوسطارة” تفوز أمام سطيف وخنشلة تزيد من متاعب “أبناء الزيبان”

حقق فريق اتحاد العاصمة فوزا مثيرا أمام ضيفه وفاق سطيف، اليوم الاثنين، بهدف دون رد، من إمضاء حسام غشة في الدقيقة 85، من عمر اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وعرفت المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ29 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، طرد المدافع نبيل لعمارة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 48، بعد تدخل عنيف على لاعب وفاق سطيف.

وكان الفريق العاصمي سجل سلسلة من النتائج المخيّبة، خلال الأسابيع الماضية، قبل ان يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة مباراة الوفاق السطايفي.

وفي مباراة أخرى، عاد فريق اتحاد خنشلة بفوز مهم بثنائية مقابل هدف من بسكرة بعد الفوز أمام الاتحاد المحلي في عقر داره.

وصنع المدرب حسين أشيو، الحدث بفضل العمل الكبير الذي قام به على رأس العارضة الفنية للفريق.