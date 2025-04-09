سوسيتي جنرال الجزائر تُجدد التزامها إلى جانب الاتحاد الجزائري للركبي للسنة التاسعة على التوالي

تفخر جنرال الجزائر بالإعلان عن تجديد شراكتها الكبرى مع الاتحاد الجزائري للركبي للسنة التاسعة على التوالي. خلال حفل توقيع أقيم بمقر البنك، بحضور جوليان سْتِيرِنزي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي .لسوسيتي جنرال الجزائر، وسفيان بن حسن، رئيس الاتحاد الجزائري للركبي، إلى جانب وفودهم الرسمية

تعكس هذه الشراكة التزام البنك بدعم وتطوير رياضة الركبي في الجزائر، ومرافقة المواهب الشابة في مسيرتها نحو الاحتراف. لا سيما دعم المنتخب الوطني للركبي في مشواره الواعد نحو كأس العالم للركبي2027 وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية الرعاية لمجموعة سوسيتي جنرال. الشريك المرجعي لرياضة الركبي على .مستوى العالم، وخصوصًا في إفريقيا والجزائر

من خلال هذه الشراكة، تؤكد سوسيتي جنرال الجزائر ارتباطها بقيم الركبي مثل الالتزام والتضامن. وهي قيم تتماشى مع مبادئها في المسؤولية المجتمعية. كما تواصل تقديم دعمها لـ الاتحاد الجزائري لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وجميع الجمعيات الشريكة، بما يتماشى مع القيم الأساسية لمجموعة سوسيتيه جنرال .وهي: الابتكار، المسؤولية، الالتزام، وروح الفريق