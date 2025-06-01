سوسيتي جينيرال الجزائر تجدد شراكتها مع اتحادية رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة

جددت سوسيتي جينيرال الجزائر، وللمرة الرابعة عشرة على التوالي، شراكتها مع الاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة. خلال حفل توقيع حضره جوليان ستيرينزي. رئيس مجلس المديرين سوسيتي جينيرال الجزائر، وسيد أحمد العاصري، رئيس الاتحادية الجزائرية ذوي الاحتياجات الخاصة، مرفوقين بوفودهم الخاصة.

ويدل تجديد هذه الشراكة، التي تمثل تعاونًا تاريخيًا مع الاتحادية. التزام سوسيتي جينيرال الجزائر المستمر بتطوير رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة والترويج لها، كما يثبت انخراطها الدائم في بناء مجتمع أكثر شمولًا. وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية المواطنة للبنك، والتي تتماشى المبادئ والقيم الأساسية لمجموعة سوسيتي جينيرال: روح الفريق، الابتكار، المسؤولية، والالتزام.

كما تواصل سوسيتي جينيرال الجزائر دعمها لسفير علامتها التجارية. الرياضي البارالمبي البطل سكندر جميل عثمـاني. الحائز على أربع ميداليات ذهبية أولمبية، والذي يجسد من خلال مسيرته النموذجية قيم المثابرة، والأداء العالي، وتجاوز الذات.

وتتوجه سوسيتي جينيرال الجزائر أيضًا بكل دعمها وتشجيعها للرياضيين الجزائريين من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العاليةالمشاركين. في المنافسات الوطنية والدولية لموسم 2025/2026. متمنية لهم رفع راية الجزائر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.

وبمناسبة احتفالها بمرور 25 سنة على تأسيسها، تؤكد سوسيتي جينيرال الجزائر وفاءها لالتزامها كمؤسسة مواطنة. حيث تواصل دعمها لهيئات رياضية أخرى، على غرار الاتحادية الجزائرية للركبي. وكذا كافة شركائها من المجتمع المدني الذين يعملون من أجل مستقبل أكثر تضامنًا وشمولًا.