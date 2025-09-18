سوسيتي جينيرال الجزائر تفتتح فرعها الجديد في عين الدفلى

افتتحت شركة سوسيتي جينيرال الجزائر رسميا فرعها الجديد في ولاية عين الدفلى يوم الأربعاء ، خلال حفلٍ كبير حضره وفدٌ من الإدارة العامة، برئاسة جوليان ستيرنزي، رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى فريق العمل المحلي. كما شرف هذا الحفل حوالي عشرين ضيفًا، من بينهم ممثلون عن السلطات المحلية وعملاء وزبائن محتملون من المنطقة.

كما يقع هذا الفرع في شارع الأمير عبد القادر، المبنى أ، الدرج ب، عين الدفلى. يهدف هذا الفرع إلى تلبية احتياجات الأفراد والمهنيين في المنطقة. يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا، بدعم من فريق من الخبراء الملتزمين بدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

في حين، يجسّد هذا الافتتاح الجديد التزام سوسيتيجينيرالالجزائر بتعزيز حضورها الإقليمي من خلال توسيع شبكة فروعها في جميع أنحاء البلاد. ويهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى تقريب العملاء من بعضهم البعض وتقديم حلول مصرفية شاملة وسهلة المنال وشخصية لهم. ويجسّد فرع عين الدفلى التزام البنك الراسخ بدعم الديناميكيات المحلية وترسيخ جذوره الإقليمية.

كما يعدّ بنك سوسيتي جينيرال الجزائر اليوم من روّاد القطاع المصرفي الخاص في الجزائر، بأكبر شبكة فروع منتشرة في 33 ولاية. وفي إطار سياسته التوسعية. يؤكّد البنك حرصه على دعم عملائه بخدمات مُصمّمة خصيصاً لهم، واضعاً رضاهم وقربهم من العملاء في صميم أولوياته.

وتواصل شركة جينيرالالجزائر التزامها بالمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال وضع خبراتها وشبكتها تحت تصرف عملائها.