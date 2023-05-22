“سوسيتي جينيرال” يفتتح فرع في ولاية ميلة

إفتتح سوسيتي جينيرال الجزائر فرعة في ميلة. وأصبح أول بنك خاص يؤسس في الولاية.

وحسب بيان للمؤسسة وفي إطار خطتها التنموية وسياسة الاقتراب من العملاء وتلبية رغباتهم. يسر بنك “سوسيتي جينيرال الجزائر” أن يدشن رسمياً فرعه في مدينة ميلة. خلال حفل تدشين حضره وفد من الإدارة العامة برئاسة والي ميلة وجوليانستيرنزي، رئيس مجلس الإدارة. بالإضافة كذلك إلى هناء خليفة، مديرة القطاع التجاري للتجزئة والتسويق. بالإضافة كذلك إلى ممثلي السلطات المحلية وعملاء البنك ومواطني المنطقة المهتمين بالتعامل مع البنك.

كما تقع هذه الوكالة الجديدة، المخصصة لنشاط العملاء الأفراد والمحترفين، على بوليفار بنقربة، قسم55،

رقم 34 ميلة. وستوفرخدمات ومنتجات مصرفية عن طريق فريق مؤهل يضع خبرته في خدمة نشاط المنطقة.

المجموعة العامة للجزائر، التي بدأت نشاطها في عام2000. تواصل تأسيسها في المناطق وتصبح بذلك أول بنك خاص يستقر في ولاية ميلة.

كما توضح هذه الخطوة رغبة سوسيتي جينيرال في التقرب أكثر من عملائه لتزويدهم بكل الحلول التي يحتاجونها في الظروف الأكثر ملائمة. وتؤكد بذلك موقعه كأوّل بنك خاص من حيث الشبكة مع 104 فرعا موزعة على 34 ولاية.

يسرّ اليوم مجموعة سوسيتي جينيرال الجزائر خدمة عملائها على الأراضي الوطنية. كما تتطلّع إلى مرافقتهم بشكل أكبر كل عام، وذلك بفضل توسيع شبكتها على الأقسام الثلاثة للعملاء: الشركات، والمهنيين، والأفراد.

وستواصل هذه الشركة بلا كلل هذا التطوير المصاحب للاقتصاد الوطني وتقديم الخبرة لخدمة عملائها.

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