“سوغرال”: إستئناف تدريجي للنقل بين الولايات.. والمؤسسة خسرت 75 بالمائة من مداخيلها

كشف يوسف تسة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإستغلال محطات النقل البري سوغرال، أنه سيتم إستئناف النقل تدريجيا.

وقال بسة خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة، أن الشركة كانت مستعدة وحضرت جيدا لاستئناف النقل بين الولايات.

وأضاف ذات المتحدث، أنم تم التحضير للتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، مضيفا أن أبواب المحطة مفتوحة من أجل إستئناف النقل.

وكشف ذات المتحدث، أن المحطات ستكوزن مجهزة بكافة الضروريات اللازمة لتطبيق البروتوكول الصحي وتخصيص طبيبين.

وأوضح بسة، أن إستئناف الرحلات سيكون متوفرا بكافة الخطوط عبر الوطن، مضيفا أن الرحلات لن تكون خارج مواقيت الحجر الصحي.

وعن عصرنة الشركة، قال المدير أن لحجز الالكتروني سيساعد في التخفيف على المواطن والمسافرين.

أما بخصوص الخسار التي تكبدتها الشركة، فأكد بسة أنها خسرت 75 بالمائة من رقم أعمالها بسبب جائحة كورونا وتوقف النقل.