سوفي: “اتحاد خنشلة يمر بمرحلة فراغ كبيرة”

أبدى المدير الفني لاتحاد خنشلة، سوفي فيصل، أسفه الشديد للهزيمة التي مني بها فريقه في مباراتهم الأخيرة أمام اتحاد خنشلة.

وصرح سوفي، عقب هذه المباراة: “نتأسف كثيرا لهزيمتنا أمام ترجي مستغانم، والفريق يمر بمرحلة فراغ كبيرة”.

كما أضاف: “هذه هي كرة القدم، فيها فوز، وهزيمة، ونتمنى التدارك في قادم الجولات مع قدوم طاقم فني جديد، للعودة إلى سكة الانتصارات”.

يذكر أن اتحاد خنشلة، انهزم أمام فريق ترجي مستغانم، بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة الجولة الـ18 من البطولة المحترفة.