سوفي: “اندمجت بسهولة في الاتحاد وخطاب بن شيخة حمسني”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث حارس المرى كمال سوفي، عن التحاقه هذا الصيف بفريق اتحاد العاصمة، واندماجه في المجموعة، مبرزا تحمسه الشديد لبدأ مشواره مع الفريق.
وصرح سوفي، في حوار للصفحة الرسمية للاتحاد: “شرف لي تقمص ألوان اتحاد العاصمة وأتمنى أن أكون عند حسن ضن الجميع”.
كما أضاف: “كانت لي اتصالات أخرى، لكني فضلت اتحاد العاصمة الذي شرف الجزائر بعد تتويجه الموسم الماضي بكأس الكاف”
وأردف: “اندمجت بسهولة في الفريق، كوني أعرف عدة لاعبين على غرار أسامة شيتة، الذي سبق لي اللعب إلى جانبه”.
وتابع كما سوفي: “شرف لي العمل تحت إشراف المدرب بن شيخة، هذا الأخير حمسني كثيرا في أول خطاب له، خاصة وأنه وعد بمنح الفرصة للجميع”.
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