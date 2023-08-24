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الرياضة

سوفي: “اندمجت بسهولة في الاتحاد وخطاب بن شيخة حمسني”

بقلم كريم تيغرمت
سوفي: “اندمجت بسهولة في الاتحاد وخطاب بن شيخة حمسني”
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تحدث حارس المرى كمال سوفي، عن التحاقه هذا الصيف بفريق اتحاد العاصمة، واندماجه في المجموعة، مبرزا تحمسه الشديد لبدأ مشواره مع الفريق.

وصرح سوفي، في حوار للصفحة الرسمية للاتحاد: “شرف لي تقمص ألوان اتحاد العاصمة وأتمنى أن أكون عند حسن ضن الجميع”.

كما أضاف: “كانت لي اتصالات أخرى، لكني فضلت اتحاد العاصمة الذي شرف الجزائر بعد تتويجه الموسم الماضي بكأس الكاف”

وأردف: “اندمجت بسهولة في الفريق، كوني أعرف عدة لاعبين على غرار أسامة شيتة، الذي سبق لي اللعب إلى جانبه”.

وتابع كما سوفي: “شرف لي العمل تحت إشراف المدرب بن شيخة، هذا الأخير حمسني كثيرا في أول خطاب له، خاصة وأنه وعد بمنح الفرصة للجميع”.

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