سوفي: “ترجي مستغانم يمر بمرحلة فراغ كبيرة”

أبدى المدير الفني لترجي مستغانم، سوفي فيصل، أسفه الشديد للهزيمة التي مني بها فريقه في مباراتهم الأخيرة أمام اتحاد خنشلة.

وصرح سوفي، عقب هذه المباراة: “نتأسف كثيرا لهزيمتنا أمام ترجي مستغانم، والفريق يمر بمرحلة فراغ كبيرة”.

كما أضاف: “هذه هي كرة القدم، فيها فوز، وهزيمة، ونتمنى التدارك في قادم الجولات مع قدوم طاقم فني جديد، للعودة إلى سكة الانتصارات”.

يطكر أن ترجي مستغانم، انهزم أمام فريق اتحاد خنشلة، بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة الجولة الـ18 من البطولة المحترفة.