سوفي: “نتمنى التتويج بكأس الكونفيدرالية”

كشف حارس مرمى اتحاد العاصمة، كمال سوفي، عن طموحهم الكبير في كأس الكونفيدرالية، بعد تجاوزهم دور المجموعات، وبلوغهم ربع نهائي هذه المنافسة.

وصرح سوفي، عقب تعادلهم السلبي، أمس السبت ضد نادي أسفي، وضمان تأهلهم للدور الربع نهائي من كأس الكونفيدرالية: “سنواصل العمل لبلوغ أهدافنا لهذا الموسم”.

كما أضاف: “نتمنى وقوف الأنصار إلى جانبنا في قادم المباريات، ونتمنى انهاء مشوارنا بالتتويج بكأس الكونفيدرالية”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، أنهى دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، في صدارة مجموعته الأولى برصيد 14 نقطة.