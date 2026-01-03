سوقرال: اجتماع الثلاثاء المقبل لدراسة الزيادة في أسعار النقل العمومي

كشفت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية “سوقرال”، اليوم السبت، عن عقد اجتماع الثلاثاء المقبل، من أجل دراسة الزيادة التي سيتم اعتمادها في النقل العمومي للأشخاص بصفة عامة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فايسبوك، أنه “تبعا لمخرجات اللقاء التشاوري. المنعقد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مع مختلف الفاعلين في النقل البري للأشخاص. تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل من أجل دراسة الزيادة. التي سيتم اعتمادها في النقل العمومي للأشخاص بصفة عامة (حضري ما بين الولايات إلخ).

جدير بالذكر، أن النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة أصدرت مساء الجمعة بيانا بخصوص مخرجات الاجتماع. الذي عقدته مع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بمقر وزارة النقل. حيث أكدت النقابة أنه تم الاتفاق وبمباركة السلطات العليا في البلاد. وعلى رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والوزير الأول، على الزيادة في تسعيرة النقل بصفة رسمية.

