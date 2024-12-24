سوقرال: استئناف الرحلات بمحطة خروبة وفق مخطط استثنائي

أكد المكلف بالاتصال في الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية سوقرال، سماعيل سعدوني، أنه سيتم استئناف الرحلات على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة بعد ساعة وفق مخطط استثنائي، وهذا بعد الحريق الذي اندلع صبيحة اليوم على مستوى الرواق التجاري بالمحطة.

وأوضح سعدوني أنه تم احصاء الخسائر والمسجلة على الجهة اليسرى من الرواق التجاري الذي تعرض للحريق. بالإضافة إلى جزء من سقف المديرية العامة.

وأردف المتحدث أن الرحلات ستستأنف بعد ساعة وهذا بعد تأهيل المحطة لاستقبال المسافرين. كما أنه سيتم العمل من الجهة اليمنى من الرواق التجاري لضمان الرحلات.

كما أكد أن سوقرال جندت كل العمال لضمان السير الحسن للمحطة، بعد هذا الحادث.

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