سوقرال: العمل بنظام المناوبة.. وتكثيف الرحلات يومي العيد

أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال محطات النقل البري للمسافرين “سوغرال” عن تكثيف عدد الرحلات الأيام الأخيرة من رمضان وعيد الفطر.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنه مع كل مناسبة دينية أو وطنية، تسهر الشركة على الرفع من جاهزيتها للتحكم الأمثل في العدد الهائل من المسافرين.

وأوضحت أنها وضعت برنامجا إستثنائيا لتسيير وضمان خدمة نوعية، قبل وأثناء وخلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكشفت في ذات السياق، أن البرنامج يتضمن تكثيف عدد الرحلات طيلة الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، والأيام الثلاث لعيد الفطر.

كما تم التنسيق مع مختلف شركات النقل ممن لديهم حافلات غير مستغلة أو ليس لديها رحلات مبرمجة قصد الاستعانة بها لمضاعفة عدد الرحلات.

كما تقرر مضاعفة عدد أعوان النظافة والأمن والصيانة بجميع المحطات من خلال تعليق جميع العطل الأسبوعية والتعويضية لكافة العمال إلى ما بعد العيد.

وأضاف المصدر، أن “سوقرال” قررت العمل بنظام المناوبة على مستوى جميع المحطات البرية، لضمان التواجد أيام العيد المبارك.

كما تم إتخاذ إجراءات البروتوكول الصحي منها إستخدام أجهزة قياس درجة حرارة المسافرين، واحترام المسافة والتباعد الجسدي.

كما سيتم التعقيم المنتظم والتطهير وإلزام المسافرين بارتداء الكمامات الواقية، سواء للناقلين أو المسافرين.