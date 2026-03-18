“سوقرال” تدعم برنامج رحلات نقل المسافرين أيام العيد

دعمت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوقرال” برنامجها بمناسبة عيد الفطر المبارك. ببرمجة 2300 رحلة إضافية عبر مختلف المحطات البرية، قصد تلبية الطلب المتزايد.

وأوضح المكلف بالإعلام بالشركة اسماعيل سعدوني في تصريح لـ”واج” أن هذا البرنامج إنطلق يوم السبت الماضي وسيتواصل إلى غاية يوم الجمعة المقبل. إضافة إلى الأسبوع الذي يلي عيد الفطر، لضمان عودة المسافرين في ظروف ملائمة. ويتعلق الأمر بتكثيف الرحلات عبر شبكة المحطات البرية، مع توقع بلوغ عدد المسافرين نحو 350 ألف مسافر يوميا. إلى جانب الحرص على التزام الناقلين ببرنامج المناوبة، بالتنسيق مع مديريات النقل.

كما أشار المتحدث، إلى أنه تم توفير 364 شباكا لبيع التذاكر عبر مختلف المحطات، من بينها 148 شباكا مجهزا بخدمة الدفع الإلكتروني. كما تم تعميم تطبيق “محطتي” ليشمل 62 محطة برية، ما يتيح للمواطنين اقتناء تذاكرهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التنقل.

وأضاف سعدوني تم تسجيل بيع 350 ألف تذكرة عبر الإنترنت منذ إطلاق التطبيق، الذي يوفر أيضا خدمة “S.O.S خطر” للتبليغ السريع عن التجاوزات. حيث تم من خلاله تسجيل أكثر من 4700 تبليغ تم تحويلها إلى خلية الاستماع التي أنشأتها الشركة. مؤكدا ول ان “سوقرال” اتخذت إجراءات تنظيمية لضمان أفضل تكفل بالمسافرين.

