“سوقرال” تشارك في حملة المليون شجرة

شاركت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية “سوقرال”، اليوم السبت في الحملة الوطنية للتشجير التي شهدتها ولايات الوطن بهدف غرس مليون شجرة خلال يوم واحد تحت شعار “خضراء بإذن الله”.

وأكدت الشركة أن مختلف محطاتها البرية شهدت حملة شاملة لغرس الأشجار داخل المحطات وفي محيطها الخارجي. وهذا ضمن حملة واسعة لإنجاح عملية غرس مليون شتلة، تحت شعار “خضراء بإذن الله”. في مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة آثار التغيرات المناخية.

