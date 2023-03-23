مع تعديل البرنامج.. تكثيف رحلات النقل البري للمسافرين خلال رمضان

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين “سوقرال”، اليوم الخميس. عن تكثيف وتعديل برنامج الرحلات اليومية وذلك للإستجابة للطلب خلال شهر رمضان.

وأوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية، فارس تزرارت، عن تحويل 30 بالمائة من الرحلات المبرمجة إلى الفترة المسائية والليلية. كما تم تعديل مواقيت عمل العمال حسب الرحلات بغرض ضمان خدمات نوعية أثناء الرحلات المسائية.

كما تم مراسلة كافة التجار داخل المحطات لضمان مختلف الخدمات بعد الإفطار. وفتح وتجهيز أماكن للصلاة عبر مختلف المحطات البرية 24 سا/24 والترخيص بفتح 11 مركز إفطار.

وبادرت مؤسسة “سوقرال” بجملة من الإجراءات والتدابير على مستوى كامل المحطات البرية للنقل التي يبلغ عددها 73 محطة. ويستفيد من خدماتها أكثر من 80 مليون مسافر سنويا. بأطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية وعلى رأسها تطبيق “محطتي”. وذلك في إطار تنفيذ التعليمات والتوجيهات المتعلقة بضرورة تطوير قطاع النقل وتنظيمه وتحسين أدائه خدمة لمواطنين.

هذا التطبيق، الذي كان يسمح في البداية بالاطلاع على الرحلات أنيا، أصبح يتيح خدمة الدفع الالكتروني للتذاكر عبر أنترنت. حيث يمكن المسافرين من إقتناء تذاكرهم عبر هواتفهم الذكية والتوجه إلى المحطات للركوب عبر رواق مخصص لأصحاب التذاكر الالكترونية.

وتجسيدا لأهداف السلطات العمومية الرامية إلى الحد والوقاية من حوادث المرور. استحدثت “سوقرال” تطبيق جديد مدمج مع تطبيق “محطتي” للتبليغ عند أي مخالفة تتعلق بالسياقة الخطيرة أو نقائص تخص نظافة الحافلات وراحة المسافرين.

ولهدف استغلال ومتابعة كل الشكاوى والإنذارات الواردة عن طريق كل هذه الوسائط والتطبيقات المذكرة، تم إنشاء خلية استماع مكلفة بتقديم تقارير دورية للجهات المعنية. مبرزا أن الشركة قامت أيضا باستحداث رقم أرضي مجاني يوضع في متناول المواطنين للتبليغ عن أي طارئ أو سلوك متهور على مستوى الطرقات. مرتبط بخلية الاستماع على مستوى المديرية العامة لمؤسسة “سوقرال”.

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