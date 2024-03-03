سوقرال: تكثيف وتعديل برنامج الرحلات خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر “سوقرال”، اليوم الأحد، عن تكثيف وتعديل برنامج الرحلات اليومية لنقل المسافرين خلال شهر رمضان للاستجابة للطلب المتزايد.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها قامت بتعديل برنامج انطلاق بنسبة 34 بالمائة من الرحلات المبرمجة يوميا. بين 5 مساءً الى الثامنة ليلا إلى الفترة المسائية والليلية وذلك لتفادي تعارض وقت الانطلاقات مع مواقيت الإفطار.

وحسب ذات البيان، فإن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع مختلف مديريات النقل الولائية وشركات النقل العمومية والخاصة. مع تكثيف الرحلات أسبوع قبل شهر رمضان وخلال الأسبوع الأول منه لضمان تنقلات المسافرين. الراغبين في قضاء الشهر الفضيل رفقة عائلاتهم لاسيما وأنه يتزامن هذا العام مع العطلة الربيعية.

من جهته أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة سوقرال ، فارس تزرارت، أن الشركة عمدت إلى السهر على ضمان. الحضور الفعلي للعمال واحترام أوقات العمل بغرض ضمان خدمات نوعية أثناء الرحلات المسائية.

كما تم مراسلة كافة التجار داخل المحطات لضمان مختلف الخدمات قبل وبعد الإفطار مباشرة. الى جانب فتح وتجهيز أماكن للصلاة عبر مختلف المحطات البرية 24 سا/24، يضيف نفس المصدر.

وأكد تزرارت أن المؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الاخرى على مستوى كامل المحطات البرية. على رأسها تشجيع المسافرين من خلال حملات تحسيسية على أهمية استخدام التكنولوجيات الرقمية والدفع عبر الانترنت. لاقتناء التذاكر من خلال تطبيق “محطتي” الذي يتيح خدمات الاطلاع والحجز.

تنظيم عمليات إفطار جماعية على مستوى المحطات البرية

من جهة اخرى، كشف ذات المسؤول عن تكثيف عملية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية والهلال الأحمر الجزائري. لتنظيم عمليات إفطار جماعية على مستوى المحطات البرية بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية التي افضت الى قبول 36 طلب مائدة رمضان. والترخيص لها بتنظيم الافطار التطوعي.

كما سيتم اطلاق مبادرات أخرى على مستوى المحطات البرية كتنظيم أسواق جوارية ومعارض. على مستوى فضاءات المحطات للتقرب من المواطنين وعرض مواد استهلاكية بأسعار تنافسية.

كما تعمل المؤسسة على توفير أماكن للراحة لسائقي حافلات الخطوط الطويلة التي تتجاوز 600 كلم. من اجل ضمان الراحة للمسافرين وللناقلين، لتقليل من مخاطر حوادث المرور خلال هذا الشهر.

وبمناسبة شهر رمضان، أفاد البيان عن انخراط مؤسسة “سوقرال” في البرنامج الوطني الوقائي للحد من حوادث المرور. الذي سطرته السلطات الأمنية تحت شعار “رمضان بدون حوادث” الذي يتضمن تنظيم حملات تحسيسية حول السلامة المرورية. عبر مختلف المحطات البرية بمشاركة الدرك الوطني والامن الوطني والجمعيات المختصة.

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