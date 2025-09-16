سوقرال: رحلات مكثّفة وخدمات رقمية جديدة

أعلنت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية (سوقرال)، عن تكثيف رحلات نقل المسافرين عبر الوطن وإطلاق خدمات رقمية جديدة لحجز التذاكر، في إطار جُملة من التدابير اتخذتها بهدف ضمان دخول اجتماعي ناجح على مستوى المحطات البرية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذه التدابير المتخذة بمناسبة الدخول الاجتماعي 2025-2026. تندرج في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

ومن بين هذه الإجراءات، تكييف وتكثيف برامج رحلات نقل المسافرين بما يتماشى مع احتياجات المواطنين. بالتنسيق مع مختلف مديريات النقل وطنيا وإتاحة الخدمات الرقمية للحجز والاستعلام والإعلام. على مستوى 57 محطة برية عبر الوطن لتمكين المواطنين من اقتناء تذاكرهم عبر الانترنت.

فتح محطات برية جديدة

كما أشار البيان إلى فتح محطات برية جديدة، على غرار المحطة البرية قالمة وتجهيزها بمختلف وسائل وخدمات الراحة وتدعيم المحطات البرية. بوسائل الدفع الالكتروني بتوفير 131 موزعاً الكترونياً عبر مختلف المحطات البرية ومضاعفة عدد شبابيك بيع التذاكر الكترونياً.

وفي مجال الرقمنة، ذكّرت سوقرال بالإطلاق الرسمي لتطبيق “طاكسي سايف” (TAXI SAFE). الذي يسمح بطلب سيارة أجرة معتمد، لتسهيل تنقلات المواطنين ولخدمة اقتناء التذاكر ذهابا وإيابا. من محطات الانطلاق أو اقتناء تذاكر لذويهم عن بعد وكذلك بالإطلاق الرسمي لخدمة اقتناء التذاكر باستخدام الهاتف النقال عن طريق خدمة “WIMPAY”.

من جهة أخرى، قامت الشركة بتعزيز تعداد المستخدمين المكلّفين بنشاطات الاستغلال والتجارة والأمن والوقاية. وزيادة عدد مكاتب حفظ الأمتعة عبر مختلف المحطات البرية للنقل لتسهيل حركية المواطنين. بدون أمتعة داخل النطاق الحضري، إلى جانب فتح فضاءات الأروقة التجارية والمساحات الخارجية للمحطات. أمام التجار والحرفيين لبيع الأدوات المدرسية والألبسة ومختلف المستلزمات الضرورية.

كما سخّرت سوقرال الفضاءات الداخلية والخارجية للمحطات البرية لفائدة مراكز التكوين المهني والتمهين. بهدف تحسيس الشباب بالفروع والتخصصات الجديدة المتاحة على مستوى مراكز التكوين. وكيفية الالتحاق بها و تخصيص أرصفة وفضاءات التوقف لحافلات النقل الجامعي بغرض ضمان تنقلات آمنة ومريحة للطلبة، وفقا للبيان نفسه.

