“سوقرال”.. مخطط استثنائي للتكفل بنقل المسافرين خلال الدخول الإجتماعي

أعلنت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال”، اليوم الأحد، عن وضع مخطط استثنائي. للتكفل بنقل المسافرين خلال الدخول الاجتماعي، يرتكز على تعزيز عدد الحافلات وسيارات الأجرة. وتمديد ساعات العمل وكذا تزويد المحطات بخدمة الدفع الالكتروني عبر الانترنت.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها وضعت بعد أن تقرر التاريخ الفعلي للدخول الاجتماعي المحدد يوم 19 سبتمبر. مخططا استثنائيا للتكفل بزيادة الحركة داخل المحطات البرية. وتضاعف الطلب على الرحلات اليومية نحو مختلف الوجهات، مؤكدة ان المؤسسة تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين. الناقلين، سائقي سيارات الأجرة، والاهتمام بحسن المعاملة والاستقبال واعتماد أسلوب الحوار والنقاش مع ممثلي المهنة.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا المخطط يتضمن تكثيف الرحلات بالنسبة لأي وجهة تعرف زيادة في الطلب. وذلك بالتنسيق مع مختلف مديريات النقل الولائية وطنيا والتي يتم موافاتها بالحصيلة الأسبوعية للنشاط بالتنسيق الدائم مع مصالح مديريات النقل. لضمان استمرارية الخدمات المنتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات.

ويتم تعزيز خطوط النقل الحضري عن طريق الحافلة بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للنقل الحضري “ايتوزا”. عبر مختلف الولايات وعبر النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة. وذلك بفتح المجال للجميع كما يتم عقد جلسات عمل مع ممثلي النقل الحضري وكذا الحافلات من أجل تكثيف الرحلات وتمديد ساعات العمل، يضيف البيان. مبرزا ان “سوقرال” تعمل من خلال هذا المخطط على تهيئة شاملة للمحطات البرية لاستقبال المسافرين في أحسن الظروف. و ذلك بالقيام بحملات تنظيف شاملة للمحطات و تخصيص قاعات انتظار خاصة بالطلبة .خاصة المحطات المعنية بمخطط النقل الجامعي مع التقرب والتنسيق مع بعض مديريات التربية الولائية ودواوين الكتب المدرسية من أجل فتح نقاط بيع الكتب على مستوى المحطات.

تعميم خدمة الدفع الالكتروني عبر الانترنت على 35 محطة برية وطنيا

وفي إطار رقمنة الخدمات وبعد إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للتذاكر عن طريق البطاقات البريدية والبنكية, أكدت “سوقرال” على تعميم خدمة الدفع الالكتروني عبر الانترنت على 35 محطة برية وطنيا, بعد أن كانت تقتصر على المحطة البرية “الخروبة” الجزائر العاصمة, مبرزة أن مخطط استكمال برنامج تعميم الخدمة عبر باقي المحطات البرية وطنيا سيتم قبل نهاية السداسي الجاري.