سوقرال: 2150 رحلة إضافية لنقل المسافرين عشية عيد الفطر

سطرت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوقرال” برنامجا إستثنائيا خاصا بعيد الفطر. يتضمن 2150 رحلة إضافية عبر مختلف المحطات البرية.

وحسب بيان لمؤسسة “سوقرال”، فقد سطرت برنامجا استثنائيا خاصا بعيد الفطر المبارك، ينطلق مع بداية الأسبوع الأخير لشهر رمضان إلى غاية الاسبوع الثاني من عيد الفطر. حيث تم تكييف وبرمجة 2150 رحلة إضافية عبر مختلف المحطات البرية.

ووجهت الشركة مراسلات إلى جميع الناقلين لاستيعاب فائض الطلب على الرحلات قبيل عيد الفطر. تدعوهم فيها إلى ضمان النقل خلال الفترة التي حددتها لتغطية التدفق الكبير للمسافرين. الذي من المتوقع أن يصل إلى أزيد من 350 ألف مسافر يوميا على المستوى الوطني.

كما سجلت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية بيع 115 ألف تذكرة الكترونيا في يوم واحد. عبر تطبيق “محطتي” الذي يتيح خدمة الإطلاع على برنامج الرحلات آنيا والدفع عبر النت باستخدام البطاقات البريدية والبنكية.

وسجلت سوقرال 1112000 تحميلا لتطبيق “محطتي” منذ إطلاق هذه الخدمة السنة الماضية والى غاية 26 مارس الجاري. حيث تعتبر أن هذا التطبيق يمثل الحل النهائي لمشاكل تأجيل وإلغاء الرحلات التي كانت تتسبب في مبيت عائلات بأكملها في محطات نقل المسافرين.

تعزيز الأمن والنظافة داخل المحطات

قامت شركة “سوقرال” بوضع مخطط عمل إستباقي وبعدي مع مختلف أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والدرك الوطني للحفاظ على النظام العام داخل المحطات. وضمان التدخل السريع في الحالات الاستعجالية خاصة مع تزايد أعداد المسافرين.

كما اشار البيان الى تنسيق الشركة مع مختلف شركات النقل ممن لديهم حافلات غير مستغلة, أو ليس لديها رحلات مبرمجة قصد الاستعانة بها لمضاعفة عدد الرحلات. فضلا عن تخصيص أرصفة وبرمجة رحلات خاصة بالناقلين الحاصلين على ترخيص من مختلف مديريات النقل لمزاولة النشاط أيام العيد.

كما تقرر مضاعفة عدد أعوان النظافة والأمن والصيانة بجميع المحطات. من خلال تعليق جميع العطل الأسبوعية والتعويضية لكافة العمال الى ما بعد العيد.

كما قررت الشركة العمل بنظام المناوبة على مستوى جميع المحطات البرية. لضمان الخدمة 24/24 سا وتوجيه إرساليات الى مسيري كافة الهياكل الخدماتية داخل المحطات. لضمان التواجد أيام العيد.

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