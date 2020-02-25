سوق أهراس: أحكام بالسجن في حق كل من صاحب ملبنة ومدير المصالح الفلاحية السابق و5 مجمعين للحليب

أصدرت في ساعة متأخرة من عشية اليوم الثلاثاء، محكمة سوق اهراس، حكما يقضي بـ 3 سنوات حبس نافد في حق صاحب ملبنة خاصة.

وأدانت ذات الهيئة بالحبس سنتين حبسا نافدا في حق مدير المصالح الفلاحية السابق، و6 أشهر حبس نافد في حق 5 مجمعين للحليب.

كما حكمت محكمة سوق أهراس على موظف في مديرية المصالح الفلاحية بسنة واحدة حبس نافد وغرامة مالية.

وجاءت هذا القرار على خلفية التهم التي توبعوا بها وتتعلق بالفساد الخاص باستغلال الدعم المالي لمادة الحليب الطازج.

وتوبع المتهمين بإستغلال النفود بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة والنصب والاحتيال والغش في بيع سلع من حيث الكمية والمصدر .

هذا وقد الزمت ذات الهيئة القضائية في الدعوى الجبائية لصالح إدارة الضرائب بسوق أهراس، صاحب الملبنة بدفع مبلغ 31 مليون دج لذات الإدارة.

وفي الدعوى المدنية لصالح الديوان الوطني للحليب تم إلزام جميع المدانين في هده القضية بدفعهم للديوان الوطني للحليب مبلغ 60 مليون دج بالتضامن.

فيما إستفاد أحد الموظفين بمديرية المصالح الفلاحية بسوق أهراس من البراءة ، بعد ان كان متابعا بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة.

والجدير بالذكر فان القضية التي عرفتها مدينة سوق اهراس قبل 8 أشهر، انطلقت تفاصيلها، بعد تحقيقات امنية للمصالح الأمنية المختصة بسوق اهراس.

اثر ورود معلومات دقيقة لعناصرها ، مفادها وجود تلاعبات بإحدى الملابن الخاصة بسوق اهراس في عملية دعم الحليب الطازج والغش.

الأمر الذي إستدعى فتح تحقيق تكميلي وإستدعاء عدد كبير من المشتبه فيهم والاستماع الى اقوالهم وتحويل ملف القضية على الجهات القضائية للبث فيه.