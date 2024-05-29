سوق أهراس: إحباط محاولة تمرير مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة والعملة التونسية عبر مركز العبور البري بالحدادة

تمكن قوات الشرطة بفرقة مكافحة الحرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سوق أهراس من معالجة قضية محاولة تمرير مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة والعملة التونسية عبر مركز العبور البري بالحدادة.

العملية كانت بالتنسيق مع قوات شرطة الحدود وفرق الجمارك بذات المركز ليتم توقيف المشتبه فيه وبحوزته 32600 اورو و745 دينار تونسي

باستكمال جميع الاجراءات القانونية تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه عن مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج احيل بموجبه امام نيابة محكمة سوق أهراس لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقه.