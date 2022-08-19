سوق أهراس: إخماد 14 حريقا وإجلاء 400 عائلة

نشرت مديرية الحماية المدنية بسوق أهراس، الحالة العامة لحرائق الغابات ليوم الجمعة، على الساعة العاشرة صباحا.

وحسب بيان للمديرية، فقد تم إخماد 14 حريقا، منها 8 حرائق ببلدية الزعرورية، و4 حرائق ببلدية المشروحة. وحريق ببلدية أولاد مومن، وحريق ببلدية سدراته.

بالإضافة إلى 5 حرائق تحت الحراسة، منها 3 حرائق ببلدية الزعرورية “قريجيم وجليل 2 وعين كليب. وحريق ببلدية الحنانشة “الحمري دكمة”، وحريق ببلدية المشروحة “بولحرش”.

أين تم تسخير الوحدة الرئيسية والوحدات الثانوية “المشروحة ومداوروش الحدادة تاورة وسدراته والمراهنة، والمركز المتقدم أولاد مومن والرتل المتنقل.

كما تم إمداد الرتل المتنقلة لولايات أم البواقي وخنشلة وتبسة والبويرة. وتسخير 75 شاحنة بمختلف الأحجام ومروحية للحماية المدنية، وكذا 300 عون بمختلف الرتب.

كما تم إجلاء أكثر من 400 عائلة وتسجيل خسائر في الممتلكات والثروة الحيوانية مع تسجيل 5 ضحايا متوفية إمرأتان و3 أطفال.

وأشار البيان، إلى أن خسائر الثروة الغابية تحصى من طرف المصالح المختصة.

وذكر البيان، الهبة التضامنية والمساعدة التي قام بها المواطنين وسكان المناطق المتضررة.