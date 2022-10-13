سوق أهراس: إدانة 3 متهمين بالمضاربة بمواد غذائية أساسية بـ12 سنة حبسا نافذا 

أدانت اليوم ، محكمة سوق أهراس 3 أشخاص بـ12 سنة حبسا نافذا وذلك عن جنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية حسب ما أفاد به وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق اهراس.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق اهراس ، بأنه و بعد إجراءات المثول الفوري لهؤلاء المرتكبين لجنحة المضاربة غير المشروع في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ، صدر في حقهم كذلك الحكم بغرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج مع الأمر بالإيداع الحبس ومصادرة البضائع المحجوزة التي تتمثل في كمية معتبرة من مادة زيت المائدة.

وأشار ذات المتحدث إلى أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.