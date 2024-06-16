سوق أهراس: إستجابة واسعة من التجار خلال اليوم الأول من عيد الأضحى

تابع لواتي جلال الدين، مدير التجارة وترقية الصادرات، سوق اهراس رفقة رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي. مدى التزام التجار بمداومة اليوم الأول لعيد الاضحى المبارك لسنة 2024.

وشملت الزيارات وحدات الإنتاج عبر الولاية (مادة الحليب المبستر وكذا وحدة انتاج السميد). وعدة محلات تجارية عبر أحياء المدينة (مغازات، تجارة الخضر والفواكه، مخابز …)، وهذا رفقة وسائل الإعلام.

وسُجلت إستجابة واسعة من طرف التجار مع توفر مختلف المواد الغذائية الضرورية مما يُتيح للمواطن إقتناء مستلزماته بسهولة.