سوق أهراس.. إستلام 49 مشروع وإحصاء 251 منطقة ظل بالولاية

أحصى والي ولاية سوق أهراس، وناس بوزقزة، توفر الولاية على 507 مشروع انطلقت بها الأشغال في مختلف المجالات بغلاف مالي بلغ 370 مليار سنتيم.

وقال وناس بوزقزة للقناة الإذاعية الأولى أن الولاية استلمت من كل هذه المشاريع 49 مشروعا لحد اليوم.

وأضاف الوالي أنه “تم إحصاء 251 منطقة ظل بتراب الولاية ،وتخضع للمتابعة من أجل التكفل بمشاكلها من خلال المشاريع التي تحوز عليها الولاية”.

وكشف ذات المسؤول عن “تخصيص 5 ملايير دينار لمشاريع الغاز الطبيعي لوحده وهو ما مكن من ربط 26 ولاية بالغاز الطبيعي”.

كما ذكر أن الولاية “تتوفر على أراضي فلاحية متمثلة في 235 ألف هكتار كلها اراضي صالحة للزراعة ، والعمل اليوم على توسيع مناطق السقي بهذه الأراضي”.

وشدد الوالي على “القضاء على الفوارق بين مناطق الولاية من خلال تجسيد المشاريع في آجالها ونبذ سياسة التهميش والإقصاء التي تدفع المواطن للاحتقان”.

حيث دعا والي ولاية سوق أهراس مسؤولي الولاية الى “الأخذ بزمام المبادرة في خلق وتنفيذ المشاريع من أجل الإسراع في تجسيدها على ارض الواقع واستفادة المواطن منها”.