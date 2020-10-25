سوق أهراس: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سدراتة، في سوق أهراس، إثر حادث مرور.

وحسب الحماية المدنية وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 81 في شطره الرابط بين سدراتة وقالمة بالمكان المسمى الكاف المخدوم .

وتمثل في انقلاب ملفوف خاص بالطرقات كان فوق حاوية لنقل الشاحنات على سيارة من نوع ميڨان.

ونجم عن الحادث تسجيل 3 ضحايا، تتراوح أعمارهم بين 33 و40 سنة لديهم إصابات متفاوتة.

وقد تم نقلهم من طرف أعواننا بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى سدراتة ، في حين تم تسجيل خسائر مادية بالسيارة

ودعت الحماية المدنية جميع مستخدمي الطريق والسائقين إلى ضرورة احترام إشارات وقوانين المرور وتجنب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير لتجنب وقوع الحوادث.