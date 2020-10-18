سوق أهراس: إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سدراتة، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة وقع بالطريق الوطني رقم 81 بمشتة ركاز .

ويتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة من نوع كيا بيكانتو نجم عنه تسجيل 5 ضحايا من عائلة واحدة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سوق اهراس، تتراوح أعمار المصابين بين 05 و42 سنة لديهم إصابات متفاوتة.

وتم نقل المصابين من طرف أعوان الحماية المدنية بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى سدراتة، في حين تم تسجيل خسائر مادية بالسيارة.

ودعت الحماية المدنية جميع مستخدمي الطريق والسائقين إلى ضرورة احترام إشارات و قوانين المرور.

وشددت الحماية المدنية على ضرورة تجنب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.