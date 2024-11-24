سوق أهراس.. إكتشاف عيادة خاصة بالإجهاض مع حجز المعدات وتوقيف طبيبة مشتبه فيها

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع من إكتشاف عيادة خاصة بإجهاض الفتيات تستغلها طبيبة مرخص لها بفتح عيادة طبية عامة فقط إلا أن هاته الأخيرة قامت بإستغلالها وإعدادها كعيادة خاصة لطب النساء والتوليد ومن ثمة القيام بعملية الإجهاض.

عملية توقيف المشتبه فيها و شريكها في العملية كانت بناءا على عمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هوية المشتبه فيها ونشاطها في مجال طب النساء والتوليد بطريقة غير قانونية مع إجهاض النساء ، حيث بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تم تفتيش العيادة التي تستغلها السالفة الذكر ليتم حجز العديد من المعدات المستخدمة في عمليات التوليد و الإجهاض بالإضافة إلى حبوب وأقراص تستخدم أيضا لنفس الغرض .

العملية مكنت ايضا إلى إكتشاف مخبر للتحاليل الطبية تستغله المشتبه فيها بطريقة غير قانونية لإجراء مختلف التحاليل الطبية للمرضى .

التحريات في القضية أفضت إلى تحديد دور شريك المشتبه فيها في العملية والذي يقوم بتوفير الأقراص والحبوب الخاصة بالإجهاض بعد جلبها من دولة مجاورة والتوسط لها مع مختلف الحالات التي تريد الإقدام على عملية الإجهاض

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية ، تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس ، أين صدر في حقهم أمر إيداع.