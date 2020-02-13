سوق أهراس.. إنهاء مهام مير أولاد إدريس بعد تورطة في قضايا فساد

تقرر إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد إدريس في سوق أهراس، المتابع في قضايا فساد، بقرار من والي الولاية، لوناس بوزقزة.

ونقلت اليوم الخميس، وكالة الأنباء الجزائرية، عن المكلفة بالاتصال بمصالح الولاية إينال لعايب، أن رئيس الجهاز التنفيذي المحلي إتخذ قرار إنهاء المهام جراء متابعة المعني في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وسوء إستغلال الوظيفة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن قرار إنهاء المهام جاء بالاعتماد على المادة 43 من قانون البلدية.

وتنص المادة، على أنه يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف، أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.