سوق أهراس.. إيداع منتخب ببلدية سدراتة وصاحب ورشة لتركيب غاز GPL الحبس المؤقت

في قضية عالجتها فرقة BLCEF بأمن ولاية سوق أهراس، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سوق أهراس بإيداع منتخب ببلدية سدراتة وصاحب ورشة لتركيب غاز GPL رهن الحبس المؤقت.

قامت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية BLCEF التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس بتوقيف 5 متهمين متورطين في التلاعب بمقررات الاستفادة لتركيب قارورات غاز السيارات GPL، ويتعلق الأمر بصاحب ورشة لتركيب هذه القارورات بسدراتة، بمشاركة منتخب ببلدية سدراتة وكذا شخص ثالث، ومتهمين اثنين ينحدران من ولاية أم البواقي أحدهما صاحب ورشة أيضًا.

وقائع القضية مفادها أنه للاستفادة من هذه القارورة يُطلب من الزبون تحضير ملف إداري ويسدد 50 بالمائة من مبلغ القارورة و50 بالمائة الأخرى تكون دعمًا من طرف الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده APRUE.

حيث أنه بإيعاز من طرف المنتخب ببلدية سدراتة يتم تحضير ملف الزبون والمصادقة عليه دون حضوره وبمشاركة صاحب الورشة يتم التحايل على الوكالة والاستفادة من الدعم دون تركيب هذه القارورات.

عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية BLCEF بعد تعميق التحقيق توصلوا لتحديد المتورطين في القضية ليتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس التي قررت متابعتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنح انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وسوء استغلال الوظيفة والحصول على منافع بغير وجه حق.

بهذا أمر قاضي التحقيق لدى بإيداع عضو ببلدية سدراتة وصاحب الورشة رهن الحبس المؤقت وإخضاع باقي المتهمين لالتزامات الرقابة القضائية