سوق أهراس.. إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة سرقة وابتزاز طبيب

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس بإيداع ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، الحبس المؤقت، بعد تورطهم في قضية سرقة وابتزاز استهدفت طبيبًا يقيم بولاية سوق أهراس .

وحسب مصادر النهار أونلاين ، فإن وقائع القضية تعود إلى اقتحام منزل الضحية وسرقة وثائق إدارية حساسة بالإضافة إلى مبلغ مالي. وقد تمثلت المسروقات في شهادات تكوين مهني، جواز سفر أجنبي، ووثائق إقامة بالخارج، إلى جانب مبلغ مالي لم يتم تحديد

وبعد تنفيذ عملية السرقة، قام المشتبه فيهم بالاتصال بالطبيب الضحية وابتزازه، مطالبين بمبلغ 300 مليون سنتيم مقابل إعادة الوثائق والممتلكات المسروقة.

التحقيقات قادتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت وجيز، و تقديمهم أمام نيابة الجمهورية.

وقد وجهت للمتهمين عدة تهم، من بينها تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والكسر، استعمال مركبة، بالإضافة إلى التشهير والابتزاز.

وبناءً على إجراءات المثول الفوري، أصدر قاضي الجلسة أمراً بإيداعهم الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم التي تقرر تأجيلها إلى تاريخ 17 أفريل 2025.