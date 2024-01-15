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سوق أهراس: الإطاحة بتاجر مخدرات وحجز 2520 قرص مهلوس

بقلم حسن طرابلسي
سوق أهراس: الإطاحة بتاجر مخدرات وحجز 2520 قرص مهلوس
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تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن سوق أهراس من الاطاحة بتاجر للمؤثرات العقلية في عقده الثالث من العمر مع حجز 2520 قرص من نوع بريقابالين 300 ملغ.

وكانت عملية توقيف المشتبه فيه بناءا لعمليات بحث وتحري على مستوى إقليم مدينة سدراتة.

أين تم توقيف السالف الذكر على مستوى مركبة سياحية وهو بصدد عقد صفقة بيع للمؤثرات العقلية. حيث تم توقيفه وتحويله لمقر الفرقة.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه عن جرم المتاجرة بالمؤثرات العقلية، أحيل بموجبه أمام نيابة محكمة سدراتة  أين صدر في حقه أمر ايداع.

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