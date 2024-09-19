سوق أهراس: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن سوق أهراس من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية متكونة من شخصين مع حجز 2640 قرص مؤثر .

عملية الاطاحة بالمشتبه فيهم كانت بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هوية المشتبه فيهم الذين كانوا بصدد عقد صفقة بيع على مستوى اقليم دائرة سدراتة حيث بضبط خطة عملياتية محكمة تم توقيفهم وحجز الكمية السالفة الذكر

باستكمال جميع الاجراءات القانونية تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم احيلوا بموجبه امام نيابة محكمة سدراتة اين صدر في حقهم امر ايداع