سوق أهراس.. الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج الكوكايين 

في عمليه نوعيه تمكن قوات الشرطه القضائيه بفرقه مكافحه الاتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليه بامن ولايه سوق اهراس من الاطاحه بشبكه اجراميه منظمه.

الشبكة تمتهن المتاجره بالمخدرات الصلبه من نوع كوكايين كذا المؤثرات العقليه متكونه من 6 أشخاص من بينهم فتاه.

عمليه توقيف المشتبه فيهم كانت بناء على معلومات متحصل عليها من قبل عناصر الفرقه عن نشاط الشبكه الاجراميه على مستوى اقليم بلديه مداوروش مستغلين في ذلك ثلاثه منازل في عمليه التمويه وتمرير نشاطاتهم .

ليتم مباشرة عمليات بحث وتحري من قبل قوات الشرطة القضائية وتتبع المشتبه فيهم وتحركاتهم ليتم استصدار اذن بالتفتيش بالتنسيق مع نيابه محكمه مداوروش.

العملية مكنت من العثور على كميه من المخدرات الصلبه من نوع كوكايين قدرت بـ 469.73 غرام. بالاضافه الى 1500 قرص مؤثر عقلي من نوع بريڨابالين 300 ملغ. وكذا مبلغ مالي قدر ب 180000 دج كعائدات للبيع.

وأسفرت العمليه ايضا عن حجز سيارتين ودراجه ناريه من الحجم الكبير تستخدمان في عمليه التوزيع وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبه.

باستكمال جميع الاجراءات القانونيه تم انجاز ملف جزائية للمشتبه فيهم عن جرم المتاجره في المخدرات الصلبه كوكايين والمؤثرات العقليه. في اطار الشبكه اجراميه منظمه احيلوا بموجبه امام نيابه محكمه مداوروش. اين صدر في حقهم جميعا امر ايداع.